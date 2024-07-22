Соединенным Штатам предсказали неизбежный дефицит бюджета

Аналитик Осадчий: при Трампе США ждут рост инфляции и дефицита бюджета

Если республиканец Дональд Трамп вернется в Белый дом, его политика будет способствовать росту дефицита федерального бюджета. Об этом заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, его прогноз цитирует РИА Новости.

Эксперт предсказал, что Трамп будет проводить политику снижения налогов и роста военных расходов. Это приведет к росту дефицита бюджета, усилению инфляции и очередному витку повышения ставки ФРС. Впрочем, вне зависимости от того, чем закончатся выборы, дефицита федерального бюджета США не миновать.

Если же на выборах победит вице-президент США Камала Харрис, то продолжится курс нынешнего президента США Джозефа Байдена. Его цель — стимулирование американской экономики.

Осадчий подчеркнул, что отказ Байдена участвовать в дальнейшей предвыборной гонке повысил градус неопределенности. Фондовый рынок может отреагировать на это ростом волатильности.

Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко полагает, что если на выборах победит Дональд Трамп, то не стоит ждать, что он отменит введенные против России санкции. Кроме того, он снова начнет торговые войны.

Эксперты The New York Times между тем предположили, что выход Байдена из гонки был связан с тем, что того «загнали в угол» и у него не было иного выбора, кроме как прекратить свою предвыборную кампанию.