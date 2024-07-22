Похожая на семейные мужские трусы вещь стала модной

Стилист Рогов назвал модными белые шорты, похожие на мужские семейные трусы

Стилист Александр Рогов назвал модной вещь, похожую на мужские семейные трусы. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Специалист рассказал, что белые шорты упомянутого кроя завоевывают в текущем сезоне популярность по всему миру. Данное изделие эксперт посоветовал стилизовать с футболками, жакетами и блузками. При этом в качестве обуви он порекомендовал выбирать тапки, балетки и кроссовки.

«Мне, честно говоря, нравится такой подход! Но, ко всему прочему, тут нужна смелость и безбашенность!» — написал Рогов.

Ранее в июле россиянкам назвали платья, которые портят внешность. Стилистка Тамара Кириллова заявила, что ухудшить образ могут данные наряды с цветочным принтом, напоминающие бесформенные халаты.