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14:47, 22 июля 2024Ценности

Похожая на семейные мужские трусы вещь стала модной

Стилист Рогов назвал модными белые шорты, похожие на мужские семейные трусы

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Стилист Александр Рогов назвал модной вещь, похожую на мужские семейные трусы. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Специалист рассказал, что белые шорты упомянутого кроя завоевывают в текущем сезоне популярность по всему миру. Данное изделие эксперт посоветовал стилизовать с футболками, жакетами и блузками. При этом в качестве обуви он порекомендовал выбирать тапки, балетки и кроссовки.

«Мне, честно говоря, нравится такой подход! Но, ко всему прочему, тут нужна смелость и безбашенность!» — написал Рогов.

Ранее в июле россиянкам назвали платья, которые портят внешность. Стилистка Тамара Кириллова заявила, что ухудшить образ могут данные наряды с цветочным принтом, напоминающие бесформенные халаты.

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      Екатерина Ештокина
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