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19:45, 22 июля 2024Россия

16-летний сын российского губернатора погиб в ДТП. Его водитель после аварии кричал «мне хана!»

Сын губернатора Саратовской области Бусаргина погиб в ДТП с грузовиком

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван погиб в ДТП.

Отмечается, что авария произошла около 16:00 в понедельник, 22 июня, на улице Соколовой в Саратове. Lada Granta черного цвета въехала в стоящий на обочине грузовик, пытаясь проехать между ним и белой легковушкой той же модели.

В ролике, снятом очевидцами, видны последствия столкновения. Черная Granta получила серьезные повреждения: кузов сильно смят, стекла выбиты. У второго легкового автомобиля ущерб причинен с правой стороны — в районе переднего крыла. На грузовике визуально повреждений не видно.

Водитель черной Granta после аварии кричал «мне хана!»

По предварительной информации, Иван сидел на переднем пассажирском сиденье. Жертвой ДТП стал еще 19-летний пассажир легковушки, третий пассажир не пострадал, а 20-летний водитель госпитализирован.

По словам очевидца, водитель черной Granta после аварии вылез из машины и кричал «мне хана!»

Житель Саратова также рассказал о подробностях столкновения. Он уточнил, что между фурой и белой машиной образовался коридор, в который хотел проскочить водитель на черной машине на большой скорости, но «глазомер» его подвел. Как сообщал SHOT, автомобиль ехал со скоростью около 70 километров в час.

Ранее подросток устроил ДТП на Lada при попытке уйти от полицейских. В Нижнем Новгороде школьник взял отцовскую Vesta без спроса и отправился кататься по городу. Сотрудники ДПС посчитали авто подозрительным и просили водителя остановиться. В результате погони подросток врезался в две припаркованные машины.

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      Александра Д Борисова
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