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15:31, 22 июля 2024Россия

У участвующего в СВО потомка русского императора оказалось ультраправое прошлое

Участвующий в СВО потомок Николая I Дорошин рассказал, что был ультраправым

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У участвующего в специальной военной операции (СВО) потомка русского императора Николая I Гавриила Дорошина оказалось ультраправое прошлое. Это следует из его рассказа порталу KP.RU.

По словам имеющего одновременно французское и российское гражданства Дорошина, на родине он состоял в ультраправых движениях, которыми «увлекался» с 13 лет. Дорошин заявил, что те ультраправые, которые считают себя интеллектуалами, поддерживают в конфликте на Украине Россию, те же, которых военнослужащий отнес к категории «буйных спортсменов», — воюют на стороне Украины.

Себя Дорошин описал как «лихого» человека, который «не отказывает себе в новом опыте». По его словам, когда началась СВО, он радовался, что над Россией перестанут «издеваться», а также понял, что перед страной стоит задача являться оплотом традиционных ценностей.

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Кроме того, потомок императора по женской линии рассказал о своем участии в боях под Артемовском.

Ранее Дорошин сообщил, что приезжал участвовать в конфликте в Донбассе еще в 2014 году. Он объяснил, что не планирует возвращаться во Францию, и рассказал, почему принял решение участвовать в боевых действиях. Дом Романовых открестился от Дорошина — его представитель Кирилл Немирович-Данченко рассказал «Ленте.ру», что Дорошин не может считаться Романовым.

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      Марк Леонов
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