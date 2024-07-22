Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:11, 22 июля 2024Россия

Украинский дрон ударил по работавшему в поле российскому трактору

Белгородский глава Гладков: дрон ВСУ ударил по работавшему в поле трактору

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по работавшему в поле близ села Устинка Белгородской области трактору. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам российского чиновника, при ударе ВСУ ранения получили два человека — тракторист и его супруга. Спасти мужчину врачи не смогли.

«Роман Александрович работал трактористом при администрации сельского поселения. Был настоящим хозяйственником и ответственным специалистом. Выражаю искренние соболезнования всем его родным и близким», — написал о жертве удара глава региона.

Материалы по теме:
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем. Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем.Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
23 июня 2024
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024

Жену тракториста госпитализировали с осколочным ранением бедра.

В Кремле заявляли, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине объявили в розыск подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Он следил за экс-депутатом Рады несколько недель

      Глава МИД Германии прокомментировала выход Байдена из президентской гонки

      Стало известно о пострадавших при обрушении магазина после взрыва в российском городе

      Врач предупредила о вреде контактных линз

      Россиянин осквернил могилу основателя ЧВК «Вагнер» с помощью трех плакатов и попался

      В Европе заявили об изменении отношения Зеленского к переговорам с Россией

      В России представят первый VR-тренажер для «Солнцепека»

      В сети появилось фото Зака Эфрона с голым торсом на яхте

      В Одесской области Украины произошли взрывы

      Сотни россиян застряли за границей из-за задержки рейса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше