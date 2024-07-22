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13:14, 22 июля 2024Россия

Успех российских «Искандеров» объяснили

«Царьград» сообщил об успехе «Искандеров» ВС России в борьбе с ВСУ

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

За последние дни армия России ударила ракетами «Искандер-М» по двум воинским эшелонам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с солдатами и западной техникой. Телеканал «Царьград» объяснил успех российских военных.

Военный обозреватель Влад Шлепченко написал, что в настоящее время сложились предпосылки для того, чтобы украинские войска сели на поезда и российские военные начали атаковать составы. «На Украине созрел и оформился топливный и энергетический кризис, да и стратегический маневр нашей армии вынуждает командование ВСУ к переброске войск на большие расстояния. Сочетание этих двух предпосылок буквально вынуждает украинских военных пользоваться железной дорогой», — объяснил он.

По словам Шлепченко, со временем будет меняться значимость железнодорожных станций в глазах командования Вооруженных сил России. «Бомбить пустые рельсы — занятие малоэффективное, а вот уничтожать эшелоны с техникой и боеприпасами — совсем другое дело», — отметил обозреватель.

Ранее в июле Минобороны России дважды сообщало об ударах «Искандерами» по составам с украинской военной техникой. Первая атака пришлась на село Буды, вторая — в районе города Барвенково Харьковской области. Отмечалось, что суммарно были уничтожены до 360 украинских военных и более 80 единиц техники.

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      Варвара Кошечкина
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