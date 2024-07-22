Узбекистан разработал новый БТР

Агентство оборонной промышленности Узбекистана отправило на войсковые испытания новый бронетранспортер (БТР) Arslon. Машину разработали по стандартам НАТО, сообщает «Узбекистан 24».
Четырехосная машина вмещает восемь десантников и экипаж их трех человек. Лобовая броня «Арслона» обеспечивает защиту от бронебойных снарядов калибра 30 миллиметров, а бортовая способна выдержать обстрел пулями калибра 14,5 миллиметра. Также машина может защитить экипаж и десант от подрыва 10 килограммов взрывчатого вещества под днищем или колесом.
БТР получил боевой модуль с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пулеметом. Машина может поражать цели в любое время суток. В зависимости от комплектации, вес «Арслона» составляет 32-35 тонн.
Представитель предприятия, выпустившего БТР, Акмал Каримов подчеркнул, что при создании машины опирались на стандарты НАТО, поскольку это «наиболее высокие и жесткие требования».
В июне в «Ростехе» сообщили, что государственные испытания новейшего плавающего бронетранспортера БТ-3Ф начнут в ближайшее время. Машина создана на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф.