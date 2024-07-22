Узбекистан разработал новый БТР

В Узбекистане начали испытания нового БТР Arslon

Агентство оборонной промышленности Узбекистана отправило на войсковые испытания новый бронетранспортер (БТР) Arslon. Машину разработали по стандартам НАТО, сообщает «Узбекистан 24».

Четырехосная машина вмещает восемь десантников и экипаж их трех человек. Лобовая броня «Арслона» обеспечивает защиту от бронебойных снарядов калибра 30 миллиметров, а бортовая способна выдержать обстрел пулями калибра 14,5 миллиметра. Также машина может защитить экипаж и десант от подрыва 10 килограммов взрывчатого вещества под днищем или колесом.

БТР получил боевой модуль с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пулеметом. Машина может поражать цели в любое время суток. В зависимости от комплектации, вес «Арслона» составляет 32-35 тонн.

Представитель предприятия, выпустившего БТР, Акмал Каримов подчеркнул, что при создании машины опирались на стандарты НАТО, поскольку это «наиболее высокие и жесткие требования».

В июне в «Ростехе» сообщили, что государственные испытания новейшего плавающего бронетранспортера БТ-3Ф начнут в ближайшее время. Машина создана на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф.