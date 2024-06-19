Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:05, 19 июня 2024Наука и техника

В России испытают новый плавающий БТР

«Ростех»: испытания плавающего бронетранспортера БТ-3Ф начнут в ближайшее время

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Государственные испытания новейшего плавающего бронетранспортера (БТР) БТ-3Ф начнут в ближайшее время. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«В ближайшее время стартуют государственные испытания плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, который создал "Курганмашзавод" нашего холдинга "Высокоточные комплексы" и Специальное конструкторское бюро машиностроения», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что в ходе испытаний БТ-3Ф должен подтвердить заданные характеристики на суше и в воде в разных климатических зонах. Также машина пройдет стрельбовые испытания с места, с хода и на плаву.

Материалы по теме:
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023

БТ-3Ф, который предназначен для переброски подразделений по суше и с преодолением водных преград, разработали на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф. Машина позволяет перевозить до 12 десантников в полном снаряжении. БТ-3Ф оснащен боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом, тепловизором и лазерным дальномером.

Ранее стало известно, что «Курганмашзавод» поставил Вооруженным силам России новую партию БМП-3 с противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами средств снижения заметности «Накидка».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Сборная Германии выиграла второй матч подряд на домашнем Евро

      Риски резкого роста цен на хлеб в России оценили

      Назван простой способ борьбы с пустоцветами на огурцах

      Дроны ВСУ атаковали соседнее здание во время разговора российского губернатора с жителями

      Взрывы во Львовской области прокомментировали

      Названы самые необычные виды мороженого в России

      Семью отравила мебель в новой квартире

      Бежавшего в Норвегию вагнеровца посадили

      Обнаружены взаимодействующие с материей горячие нейтрино

      Виновники массового отравления россиян салатами попытались уничтожить улики. Повар планировал сбежать из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше