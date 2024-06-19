В России испытают новый плавающий БТР

«Ростех»: испытания плавающего бронетранспортера БТ-3Ф начнут в ближайшее время

Государственные испытания новейшего плавающего бронетранспортера (БТР) БТ-3Ф начнут в ближайшее время. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«В ближайшее время стартуют государственные испытания плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, который создал "Курганмашзавод" нашего холдинга "Высокоточные комплексы" и Специальное конструкторское бюро машиностроения», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что в ходе испытаний БТ-3Ф должен подтвердить заданные характеристики на суше и в воде в разных климатических зонах. Также машина пройдет стрельбовые испытания с места, с хода и на плаву.

БТ-3Ф, который предназначен для переброски подразделений по суше и с преодолением водных преград, разработали на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф. Машина позволяет перевозить до 12 десантников в полном снаряжении. БТ-3Ф оснащен боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом, тепловизором и лазерным дальномером.

Ранее стало известно, что «Курганмашзавод» поставил Вооруженным силам России новую партию БМП-3 с противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами средств снижения заметности «Накидка».