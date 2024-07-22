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00:58, 22 июля 2024Мир

В Британии назвали победителя на предстоящих выборах в США

Лидер партии Reform UK Фараж: на выборах президента в США победит Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший американский президент-республиканец Дональд Трамп в любом случае одержит победу на предстоящих выборах. Таким прогнозом поделился лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж в соцсети X.

Он выразил уверенность в таком исходе. По мнению политика, Трамп победит вне зависимости от того, кто станет новым кандидатом от демократов после выхода президента Джо Байдена из гонки.

21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки, он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Позднее она заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты США.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

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      Марина Совина
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