В Британии назвали победителя на предстоящих выборах в США

Лидер партии Reform UK Фараж: на выборах президента в США победит Трамп

Бывший американский президент-республиканец Дональд Трамп в любом случае одержит победу на предстоящих выборах. Таким прогнозом поделился лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж в соцсети X.

Он выразил уверенность в таком исходе. По мнению политика, Трамп победит вне зависимости от того, кто станет новым кандидатом от демократов после выхода президента Джо Байдена из гонки.

21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки, он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Позднее она заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты США.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.