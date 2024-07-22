В части российского региона ввели режим ЧС из-за дождей

В районе Сахалинской области ввели режим ЧС из-за дождей

В Углегорском районе Сахалинской области ввели режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за дождей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Углегорского городского округа Федор Филин.

Решение приняли в связи с продолжающимися ливнями. «Во всем районе коммунальные службы прикладывают максимальные усилия, задействована вся возможная техника и персонал», — отметил Филин.

Перекрыты дороги к двум населенным пунктам — селам Орлово и Бошняково. Решение приняли в целях безопасности, так как из-за ливней на проезжую часть начали сходить грязевые массы.

По данным главы района, информации о пострадавших нет.

Ранее в июле ливни обрушились на Москву и Московскую область — по дорогам буквально «поплыли» автомобили, местами вода доходила до лобовых стекол машин.

