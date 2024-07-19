Последствия суперливня под Москвой попали на видео

На видео попали автомобили, которые поплыли после ливня в Москве и области

После мощного ливня, который обрушился на Москву и область 19 июля, по дорогам поплыли машины. Последствия суперсильных осадков на северо-западе столицы, в Зеленограде и Одинцове попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как вода перекрывает колеса и практически доходит до лобовых стекол автомобилей на парковке. Машины же, следующие по трассам, буквально плывут по воде. «Люди добираются сквозь лужи по пояс глубиной, машины тонут», — говорится в публикации.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы об опасной грозе. Из-за этого в столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В Москве и области ожидаются стихийные бедствия и нанесения ущерба непогодой. Гроза, ливни и ветер с порывами до 15 метров в секунду могут пройти местами до 21:00.

Специалисты не рекомендуют во время грозы и ветреной погоды находиться у балкона или открытого окна. Попадание молнии в человека маловероятно, но есть риск, что стекло разобьется и нанесет серьезные травмы.