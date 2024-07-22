В Госдуме захотели оградить жилье россиян от мошенников

Депутат Буцкая: мошенники могут оставить семьи без средств маткапитала

Законопроект, предлагающий специальным комиссиям оценивать жилье, которое российские семьи хотят получить с помощью средств маткапитала, внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заявление заместителя председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой.

Таким образом планируется оградить семьи от мошенников, которые предлагают россиянам обналичить маткапитал и обманывают их, предлагая ветхое жилье. «С целью обналичивания маткапитала покупается заведомо нежилой дом по завышенной цене. Но в результате люди могут остаться и без материнского капитала, и без жилья», — объяснила депутат.

Законопроектом, который будет рассмотрен 23 июля, предлагается создать специальные комиссии на муниципальном уровне. Они должны будут оценивать состояние домов, которые россияне хотят получить с помощью средств маткапитала.

Схемы с обналичиванием маткапитала по закону могут рассматриваться как хищение денег у государства и могут грозить уголовным делом за мошенничество при получении социальных выплат. По словам депутата, аферистам удается обмануть немало семей, которые в силу слабой финансовой и юридической грамотности хотят получить деньги здесь и сейчас.

Ранее в россиянам разрешили тратить средства материнского капитала на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Средства могут быть потрачены на строительство жилого дома по договору строительного подряда с использованием счета эскроу. Бенефициаром счета должно быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, строящие жилье. Законом предусмотрено, что средства можно вернуть при отказе от строительства.