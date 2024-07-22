Пресс-секретарь Песков: помощь США Украине не может повлиять на исход СВО

Помощь США Украине не может повлиять на исход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, американская помощь не помогает урегулировать конфликт, лишь усугубляя его. «[Действия Вашингтона] наоборот, ведут к затягиванию (...) Это не может каким-то образом повлиять на исход», — оценил влияние помощи США Украине на ход СВО Песков.

При этом в Кремле уверены, что США продолжат помогать Украине, увеличивая при этом финансовую нагрузку на Европу.

Ранее в России порассуждали об условиях переговоров между Москвой и Киевом. По мнению политолога Сергея Михеева, Россия начнет переговоры с Киевом при соблюдении Украиной военно-политического нейтралитета.