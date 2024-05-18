Политолог Михеев: Россия начнет переговоры при соблюдении нейтралитета Украины

Россия начнет переговоры с Киевом при соблюдении Украиной военно-политического нейтралитета. Такое условие озвучил в интервью РИА Новости политолог Сергей Михеев, отметивший, что Кремлю потребуются также гарантии соблюдения договоренностей.

«Путин никогда от переговоров не отказывался, но он говорит простую вещь. Первое: если будут переговоры, то кто даст гарантии, и кто эти гарантии может дать. А второе, вернее, самое главное — это учет интересов России. А интересы России здесь очень простые — нейтралитет Украины», — сказал Михеев.

Политолог назвал Украину «государством-самоубийцей», основываясь на истории ее взаимоотношений с Россией. При этом если бы Украина изначально согласилась на требования о нейтралитете, то дальше украинские власти могли бы, по мнению Михеева, «хоть на голове стоять».

«Это было так просто выполнить и развиваться в этих простых условиях, но они на это не пошли. Это является главным условием, потому что в противном случае угроза будет только нарастать», — заключил Михеев.

Тем временем в США предположили, что продвижение Вооруженных сил России на Украине является лишь началом масштабного наступления. При этом у Киева, по мнению издания, практически нет возможностей для нанесения ответных ударов, что стало «результатом политики Байдена».