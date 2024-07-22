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23:07, 22 июля 2024Спорт

В Подмосковье исчез бывший тренер сборной Латвии по футболу

В Подмосковье исчез бывший тренер юношеской сборной Латвии по футболу Дусманов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье исчез бывший тренер юношеской сборной Латвии по футболу Вячеслав Дусманов. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

По информации источника, о местонахождении 51-летнего специалиста ничего не известно с 14 июля. Отмечается, что он проживает в Даугавпилсе и приехал в Подольск в гости к другу, ветерану московского «Спартака». После этого Дусманова никто не видел.

Дусманов известен по выступлениям за «Динабург» из Даугавпилса, в составе которого он стал призером чемпионата Латвии. Вместе с белорусским «Гомелем» футболист стал обладателем Кубка страны.

В мае вице-чемпионка Олимпийских игр 1980 года по плаванию Светлана Варганова, ранее арестованная за продажу наркотиков в Гоа, пропала в Индии. Отмечалось, бывшая спортсменка не выходит на связь с консульством и семьей.

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      Анастасия Борисова
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