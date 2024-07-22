В России оценили перспективы Джо Байдена

Сенатор Джабаров: Байден вряд ли доработает до конца президентского срока

Президент США Джо Байден вряд ли доработает на посту до конца срока. Так перспективы политика в комментарии радиостанции «Говорит Москва» оценил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

По словам сенатора, Байдену следовало бы сложить с себя полномочия с тем, чтобы пост президента до выборов заняла Камала Харрис, которой он ранее обещал поддержку.

«Поскольку он [Байден] сразу стал абсолютной хромой уткой, то маловероятно, что он досидит до конца срока», — заявил Джабаров. Он добавил, что если Харрис займет президентское кресло, то ей будет проще вести предвыборную борьбу, однако отметил, что даже в этом случае ее шансы невысоки.

Джабаров добавил, что гораздо более высокие шансы на победу у Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что американские юристы сомневаются в правомерности передачи Харрис средств, собранных предвыборным штабом вышедшего из гонки Байдена.