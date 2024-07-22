В России порассуждали об 11 недостатках претендующей на пост президента США Харрис

Российский политолог Марков порассуждал об 11 недостатках Камалы Харрис

В России политолог Сергей Марков порассуждал об 11 недостатках вице-президента США Камалы Харрис, которая претендует на пост американского президента. Свои рассуждения о ситуации российский специалист опубликовал в Telegram-канале.

По его мнению, жители США готовы поддержать президента-женщину, однако голосовать за цветную женщину «может быть для них чересчур».

Как утверждает российский эксперт, Харрис не умеет говорить. «Часто люди не могут понять, что она говорит, "словесный салат" так называют ее речи», — написал Марков.

Он допустил, что действующий американский вице-президент не имеет внятных взглядов по основным проблемам. Марков также вменил Харрис, что она «часто слишком левая». Калифорнийка. «А американцы не любят нью-йоркцев, вашингтонцев и калифорнийцев. Мажоров», — заметил политолог.

Он рассказал, что Харрис сделала карьеру юриста. По его данным, американцы не любят юристов, поскольку те якобы берут слишком большие деньги и специально делают слишком сложные законы.

Марков также упрекнул Харрис в том, что у нее нет харизмы. По его мнению, вице-президент не вызывает эмпатии у граждан США.

Кроме того, по словам эксперта, политик до сих пор не сталкивалась с руководством большими структурами. Харрис имеет имидж марионетки, заметил он.

Также Маркова не устроило, что Харрис якобы провалилась по вопросу южной границы, через которую идут миллионы мигрантов и «ничем хорошим себя не проявила как вице-президент».

До этого сообщалось, что американцы за несколько часов собрали 46,7 миллиона долларов для предвыборной кампании Харрис.

21 июля президент США Джо Байден объявил, что не намерен переизбираться на второй срок. Он останется на посту до окончания срока полномочий и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. Участвовать в выборах от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис.