В России создали миниатюрный подавитель дронов «Карман»

«Лаборатория 13»: создан первый в России миниатюрный подавитель дронов «Карман»

Создан первый в России миниатюрный подавитель дронов «Карман». Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Лаборатория 13».

Устройство работает в автономном или автоматическим режиме, получая управляющие сигналы от детектора «Око-П». По своим габаритам изделие сравнимо с радиостанций и прошло испытания в зоне специальной военной операции (СВО).

В КБ добавили, что устройство предназначено для пехоты, артиллерии и эвакуации, а его стоимость не превышает 30 тысяч рублей.

«Сейчас идет доработка подавителя по замечаниям от испытателей. Основная просьба — сделать корпус менее заметным», — заявили в «Лаборатории 13».

Ранее агентство сообщило, что холдинг «Росэлектроника», который входит в госкорпорацию «Ростех», начал поставки мобильного комплекса противодействия беспилотникам «Леший» для защиты военных машин от атак дронов.