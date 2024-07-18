«Ростех» начал поставки антидронового комплекса «Леший»

«Ростех»: начаты поставки антидронового комплекса «Леший» для военных машин

Холдинг «Росэлектроника», который входит в «Ростех», начал поставки мобильного комплекса противодействия беспилотникам «Леший» для защиты военных машин от атак дронов. Об этом сообщает ТАСС.

Система продемонстрировала эффективность в ходе испытаний и уже поставляется заказчикам. Подавитель, входящий в состав комплекса, размещается на крыше автомобиля и создает помехи, обеспечивая защитный купол над объектом.

Благодаря тому что комплекс находится на крыше, гарантируется подавление каналов управления беспилотниками, в том числе FPV-дронами. Радиус действия составляет не менее 250 метров с эффективной работой как в стационарном режиме, так и в движении.

По словам генерального директора ВЦКБ «Полюс», который входит в «Росэлектронику», комплекс может также применяться для защиты промышленных объектов. В настоящее время ведется работа по расширению диапазона частот, по которым ведется подавление.

Ранее сообщалось, что Российская компания «Элиарс» создала систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Зонт», которая обеспечивает защиту от FPV-дронов в радиусе до 500 метров.