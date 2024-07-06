В России создали систему «Зонт» для защиты от дронов

«Известия»: компания «Элиарс» создала систему РЭБ «Зонт» для защиты от дронов

Российская компания «Элиарс» создала систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Зонт», которая обеспечивает защиту от FPV-дронов в радиусе до 500 метров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на разработчиков.

Систему купольного типа можно использовать на гражданском и военном транспорте, а также на стационарных объектах. «На данный момент ни один из применяемых FPV-дронов во время испытаний подлететь к "Зонту" не смог. В зависимости от того, какой это БПЛА, теряется картинка или канал управления, а иногда и то, и другое. Мы испытывали "Зонт" с бойцами в Донецке, имитируя ситуацию брали трехлитровую бутылку воды, загружали на FPV-дрон и пытались сбросить на машину. В результате ни один из задействованных нами беспилотников выполнить задачу не смог», — сказал главный конструктор изделия.

Разработчик отметил, что в апреле 2024 года комплекс прошел испытания на линии боевого соприкосновения. В зону проведения специальной военной операции отправили одну систему. После положительных отзывов компания решила запустить «Зонт» в серийное производство. Комплекс весом около 20 килограммов работает в диапазоне частот от 0,4 гигагерца до 5,8 гигагерца.

Ранее в июле генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщил, что комплекс РЭБ «Фумигатор», который предназначен для защиты штурмовых групп от дронов, показал высокую эффективность на испытаниях. Дальность подавления дронов составляет 250 метров.