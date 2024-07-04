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10:42, 4 июля 2024Наука и техника

В России рассказали об эффективности антидронового «Фумигатора»

Осломенко: система РЭБ «Фумигатор» показала высокую эффективность на испытаниях

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский носимый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Фумигатор», который предназначен для защиты штурмовых групп от дронов, показал высокую эффективность на испытаниях. Об этом генеральный директор компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко рассказал РИА Новости.

«Отработали в движении, смотрели, что по дистанции подавления, на какой дистанции дрон падает. Теперь мы отработали занятие опорного пункта, выставления защиты на опорном пункте от FPV-дронов. В данном случае мы его («Фумигатор» — прим. «Ленты ру») выставили, и шесть-семь часов он может работать и обеспечивать защиту по стандартным и по измененным частотам в диапазоне работы комплекса. При тестах здесь у нас немножко увеличилась дальность подавления, чем и превзошла наши ожидания. Здесь получается до 250 метров», — сказал он.

Осломенко отметил, что система состоит из модулей подавления, которые можно установить на бронетехнику или автомобили. Носимый вариант на базе рамы-рюкзака предназначен для защиты групп пехоты или опорных пунктов. Эта модификация состоит из пяти модулей для защиты от FPV-дронов и коммерческих квадрокоптеров, которые превращают в бомбардировщики.

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В июне переносные станции помех серии «Фумигатор» впервые показали на фото. На снимке изображены два бойца с антидроновым оборудованием за спиной. Внешне изделия отличаются формой антенн.

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