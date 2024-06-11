Антидроновый «Фумигатор» впервые показали на фото

«Лаборатория ППШ» впервые показала переносные станции «Фумигатор» на фото

Переносные станции помех серии «Фумигатор» впервые показали на фото. Соответствующие снимки опубликовала компания «Лаборатория ППШ» в своем Telegram-канале.

На фотографии изображены два бойца с различным антидроновым оборудованием за спиной. Внешне изделия отличаются формой антенн. «В штурмовой группе два таких человека, и каждый со своей задачей и оборудованием», — говорится в сообщении.

В мае генеральный директор «Лаборатории ППШ» Денис Осломенко сообщил о создании носимого комплекса радиоэлектронной борьбы «Фумигатор». Предприятие наладило выпуск двух изделий — «Фумигатора» в обычной версии и «Фумигатора-FPV». Первая версия позволяет создать над группой защитный купол радиусом до 300 метров, а «Фумигатор-FPV» создан для подавления аппаратов с управлением от первого лица.

В том же месяце стало известно, что в зону специальной военной операции поступили модифицированные модули «Тритон», предназначенные для защиты танков от FPV-дронов.