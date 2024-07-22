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09:41, 22 июля 2024Россия

В российском регионе машина с шестилетним ребенком за рулем рухнула со скалы

В Иркутской области автомобиль с шестилетним ребенком за рулем рухнул со скалы

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

В Иркутской области автомобиль, за рулем которого находился шестилетний ребенок, рухнул со скалы. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, автомобиль упал со скалы, когда его владелец и друзья отдыхали в палаточном лагере и употребляли алкоголь. Родители мальчика, который оказался в машине, не уследили за ним, из-за чего ребенок за рулем автомобиля сорвался с высоты.

Мальчик, по предварительным данным, выжил. Ребенок получил травмы, подробностей о них не приводится. В отношении его родителей составили несколько административных протоколов.

Ранее в Бурятии шестилетняя девочка сорвалась со скалы и выжила. Во время прогулки с сестрой и собакой по окраине Закаменска ребенок упал с высоты около семи метров и получил многочисленные травмы головы.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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