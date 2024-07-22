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14:35, 22 июля 2024Экономика

В Россию из Европы проникли вредители

В Ростовскую область из Европы проникла вредоносная абрикосовая тля

Фото: Andrey Tikhonovskiy / Unsplash

В Ростовскую область и Донецкую народную республику (ДНР) из Центральной Европы проникла вредоносная абрикосовая тля, поражающая абрикосовые деревья. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление сотрудника лаборатории проблем биоинвазий и защиты растений Донецкого ботанического сада Александра Губина.

По словам специалистов, традиционным местом обитания тли Myzus mumecola является восточно-азиатский регион, но уже в 2016 году она проникла в Италию, затем в Германию, Сербию и Венгрию, а после этого — в Россию. «Скорее всего, это "саморасселение". Тля питается листьями абрикосов, на другие косточковые не переходит. Ее видно на деревьях в мае — начале июня: листья скручиваются и засыхают. Деревья стоят замученные. Потом тля улетает. И никто не знает куда. Осенью возвращается, откладывает яйца. Весной просыпается», — рассказал ученый.

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Он также поделился другой возможной версией распространения тли. По словам Губина, ее в Россию могли случайно завезти с грузами и растительными материалами из стран Центральной Европы. Ученый добавил, что из-за вредителя и грибковых заболеваний в 2023 году был потерян урожай абрикосов. Однако в этом году «меньше и того и другого», поэтому ожидается обильный урожай.

По словам Губина, опасаться тли не стоит, поскольку существуют эффективные способы борьбы с ней. Обрабатывать деревья специальными пестицидами нужно начинать весной до цветения, а также после него, объяснил он.

Ранее эксперты назвали альтернативу химическим средствам в борьбе с тлей. Против вредителя можно использовать чистотел или одуванчик. Растения следует измельчить и развести в воде.

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      Мария Черкасова
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