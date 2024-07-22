В сети появилось фото Зака Эфрона с голым торсом на яхте

Американского актера Зака Эфрона с голым торсом заметили на яхте на Ибице

В сети появилось фото американского актера Зака Эфрона с голым торсом на яхте. Соответствующий снимок публикует Daily Mail.

36-летнего артиста заметили папарацци во время отдыха с друзьями на Ибице. На размещенном кадре актер предстал в серых с черным поясом шортах, темно-зеленой бейсболке и солнцезащитных очках. При этом он продемонстрировал оголенную верхнюю часть тела с кубиками пресса и накачанными мышцами.

В марте Зак Эфрон показал кубики пресса на новом видео и восхитил фанаток. Артист поделился роликом с отдыха со своей младшей сестрой Оливией и братом Диланом. Поклонницы оценили мускулы знаменитости в комментариях под постом.