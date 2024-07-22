Последний приговор Алексею Навальному оставили без изменений

Верховный суд России оставил без изменений последний приговор Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, речь о деле об экстремистском сообществе, по которому Навальному дали 19 лет колонии особого режима. Навальный был признан виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и ряде других преступлений.

«Приговор Московского городского суда от 4 августа 2023 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 26 сентября 2023 года оставлены без изменений», — сообщили в пресс-службе Верховного суда.

28 июня федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановила производство по принудительному взысканию долгов