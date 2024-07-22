Военные США уничтожили четыре судна хуситов в Красном море

CENTCOM: военные США уничтожили четыре надводных судна хуситов в Красном море

За последние 24 часа военные США уничтожили четыре беспилотных надводных судна правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) в Красном море. Об этом сообщало Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

Уточняется, что американские военные сочли судна непосредственной угрозой силам страны и коалиции, а также торговым судам в регионе.

Ранее, 21 июля, США и Великобритания нанесли четыре авиационных удара по району Рас-Иса в округе Ас-Салиф. До этого Израиль совместно с США совершил атаку с воздуха на порт Ходейда в Йемене.