В Йемене сообщили об ударах США и Британии

Al Masirah: США и Британия нанесли четыре авиаудара по Йемену

США и Великобритания нанесли четыре авиационных удара по йеменской провинции Ходейда. Об этом сообщает канал Al Masirah, подконтрольный йеменскому шиитскому движению «Ансар Аллах» (хуситы).

«США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по району Рас-Иса в округе Ас-Салиф», — утверждает телеканал.

20 июля Израиль совместно с США совершил атаку с воздуха на порт Ходейда в Йемене.

21 июля йеменские хуситы сообщили о нанесении ударов баллистическими ракетами и беспилотниками по району города Эйлат в Израиле и по американскому судну Pumba в Красном море. Представитель движения Мухаммед Абдессалам заявил, что ответ «Ансар Аллах» на авиаудары Израиля не будет иметь «каких-либо границ и красных линий».