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16:33, 21 июля 2024Мир

Хуситы заявили о жестком ответе Израилю

Al Jazeera: хуситы заявили о жестком ответе за авиаудары Израиля
Последствия авиаудара по Ходейде

Последствия авиаудара по Ходейде. Фото: Houthi Military Media / Reuters

Ответ йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» на авиаудары Израиля по Ходейде на западе Йемена будет жестким и не будет иметь красных линий. Об этом заявил представитель движения Мухаммед Абдессалам, передает Al Jazeera.

«Израильская агрессия против Ходейды является вопиющей, они начали открытую войну. Наше противостояние с ними будет также открытым, без каких-либо границ и красных линий. Мы не будем соблюдать никаких правил взаимодействия с врагом. Мы готовы и способны нести все последствия», — сообщил представитель телеканалу.

Он также добавил, что хуситы «не боятся никакой эскалации и действуют во имя справедливости».

Ранее «Ансар Аллах» заявило о нанесении ударов баллистическими ракетами и беспилотниками по району города Эйлат в Израиле и американскому судну Pumba в Красном море. Представитель движения Яхьи Сариа заявил, что атаки являлись «ответом на американо-британско-израильскую агрессию». Кроме того, он сообщил о «поражении американского судна» в ходе военной операции.

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      Дарья Устьянцева
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