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10:02, 21 июля 2024Мир

Хуситы заявили об ударах по Израилю и американскому судну

Йеменские хуситы заявили об ударах по Израилю и американскому судну Pumba

Фото: Hani Mohammed / AP

Йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении ударов баллистическими ракетами и беспилотниками по району города Эйлат в Израиле и американскому судну Pumba в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ракетные подразделения йеменских хуситов нанесли удары по важным целям в районе Эйлата посредством баллистических ракет и беспилотников. Военно-морские силы и ракетные подразделения нанесли удар по американскому судну Pumba в Красном море», — заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа.

Сариа подчеркнул, что атаки являлись «ответом на американо-британско-израильскую агрессию». Кроме того, он сообщил о «поражении американского судна» в ходе военной операции.

Ранее хуситы пригрозили Тель-Авиву ответом на авиаудары по Ходейде. Израиль совместно с США совершил атаку с воздуха на склады топлива в порту города Ходейда в Йемене.

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      Дарья Устьянцева
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