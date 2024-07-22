Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:16, 22 июля 2024Ценности

Возлюбленная Тимати показала фигуру в прозрачном нижнем белье

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в кабинете косметолога. На размещенном кадре она предстала в прозрачном комплекте нижнего белья белого цвета, состоявшем из одноразового бюстгальтера и трусов. При этом видно, что на ее шее висит ожерелье с подвеской, а лице присутствует макияж в нюдовых тонах.

«Делаю курс эндосферы. Уже вижу крутой результат», — подписала манекенщица публикацию.

Ранее сообщалось, что Валентина Иванова снялась в распахнутой куртке на голое тело.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      16-летний сын российского губернатора погиб в ДТП. Его водитель после аварии кричал «мне хана!»

      Москвич изнасиловал 14-летнюю девочку и попал под следствие

      Болгария передаст ВСУ излишки боеприпасов

      Группа туристов с детьми пропала в горах Осетии

      Брачные игры косуль в российском регионе попали на видео

      Попавший под атаку дрона ВСУ россиянин скончался

      Семейную ипотеку захотели давать матерям-одиночкам

      МОК убрал информацию о трансляциях Олимпиады для россиян

      Россиянам назвали способ не стать жертвой нового вида мошенничества

      Загоревшаяся гостиница в центре Москвы попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше