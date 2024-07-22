Возлюбленная Тимати показала фигуру в прозрачном нижнем белье

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в кабинете косметолога. На размещенном кадре она предстала в прозрачном комплекте нижнего белья белого цвета, состоявшем из одноразового бюстгальтера и трусов. При этом видно, что на ее шее висит ожерелье с подвеской, а лице присутствует макияж в нюдовых тонах.

«Делаю курс эндосферы. Уже вижу крутой результат», — подписала манекенщица публикацию.

Ранее сообщалось, что Валентина Иванова снялась в распахнутой куртке на голое тело.