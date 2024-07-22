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12:28, 22 июля 2024Забота о себе

Врач предупредил о наиболее распространенных тревожных симптомах рака

Онколог Тиутан: потеря веса и усталость являются частыми симптомами рака

Фото: Kyle Glenn / Unsplash

Онкологические заболевания могут протекать абсолютно бессимптомно, однако некоторые изменения в организме требуют срочного обследования. Такие тревожные симптомы назвал врач-онколог Тим Тиутан, пишет Daily Mirror.

Врач предупредил, что онкологические заболевания имеют большое разнообразие проявлений. Тем не менее есть и наиболее распространенные симптомы, которые являются типичными для большинства форм рака. «К ним относятся: непреднамеренная потеря веса, чувство усталости, несмотря на нормальный сон, хроническая ночная потливость, лихорадка, ощущение уплотнений в теле, например шишки в груди или на шее», — перечислил Тиутан.

Также онколог указал, что нужно срочно пройти обследование при появлении ректального кровотечения, которое не спровоцировано геморроем или иными причинами.

Вместе с этим онколог указал, что все эти симптомы необязательно появляются из-за развития злокачественных опухолей. Есть множество других причин, по которым человек худеет, чувствует слабость, потливость и температуру. Точно установить диагноз сможет только врач после обследования, заключил Тиутан.

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      Екатерина Улитина
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