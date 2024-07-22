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19:34, 22 июля 2024Россия

Жена Стрелкова прокомментировала сообщения о работе мужа швеей в колонии

Жена Стрелкова заявила, что муж приступил к работе в колонии на общих основаниях
Игорь Стрелков

Игорь Стрелков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) приступил к работе в колонии. Появившиеся в сети сообщения о том, что заключенный будет работать швеей, прокомментировала его жена Мирослава Регинская в Telegram.

22 июля стало известно, что в колонии в Кировской области Стрелков сможет шить служебную зимнюю одежду, в том числе для военнослужащих.

Регинская заявила, что сведения о том, что экс-министр обороны ДНР сам написал заявление на допуск к работе, не соответствуют действительности. Она пояснила, что Стрелков приступил к работе «на общих основаниях».

В конце января суд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Осужденный своей вины не признал, его адвокат собирается подать кассационную жалобу, где будет содержаться требование об условно-досрочном освобождении.

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      Алан Босиков
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