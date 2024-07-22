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14:57, 22 июля 2024Экономика

В Госдуме высказались о новом способе взыскания долгов россиян по ЖКУ

Разворотнева поддержала идею взыскания долгов россиян по ЖКУ через нотариуса

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева высказалась о новом способе взыскания у россиян долгов россиян по жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) — через нотариуса, при помощи исполнительной надписи. В разговоре с «Лентой.ру» депутат поддержала соответствующую идею.

Ранее в Думу был внесен законопроект, которым предлагается взыскивать задолженности россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) через нотариусов. «Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса. Законопроектом предлагается использовать этот широко применяемый на практике институт для взыскания задолженности в сфере ЖКХ. В целях совершения нотариального действия нотариусы обладают правом получения необходимых сведений из государственных информационных систем, в том числе из единого государственного реестра недвижимости», — пояснили авторы инициативы.

«Задолженности растут, и одна из проблем, которая у нас возникла в последнее время, — это невозможность исполнителей услуг получить персональные данные плательщика. (...) Когда дело доходит до судов, поставщик услуг не может начать судебное производство и взыскать с должника деньги. Были внесены изменения в гражданский кодекс, согласно которым суды должны запрашивать такие сведения, но суды этого не делают из-за своей перегруженности», — объяснила Разворотнева.

Нотариальная исполнительная надпись — это один из инструментов, которые используются, но ранее не применялись в отношении ЖКУ. Теперь мы вносим законопроект, который предоставляет такую возможность. При этом законопроект максимально защищает должника

Светлана Разворотневазампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК

Говоря о защите должника, парламентарий напомнила, что нотариус предварительно связывается с должником, направляет ему уведомление, и у должника есть возможность оспорить предъявляемые требования. Так, по мнению Разворотневой, обсуждаемая инцииатива станет эффективной мерой в борьбе с неплательщиками и позволит «разгрузить» суды.

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С 1 июля 2024 года были повышены тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, правительство утвердило свой индекс для каждого региона. Самый высокий в Забайкальском крае — 15 процентов. Самый низкий — четыре процента — в Хакасии. В столице индекс определили в 11 процентов, а в Санкт-Петербурге — в 9,8 процента.

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      Кирилл Садовский
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