Журналистку Курмашеву приговорили к 6,5 года колонии за фейки о Российской армии

В Татарстане суд дал 6,5 года колонии журналистке Курмашевой по делу о фейках

Верховный суд Татарстана приговорил редактора татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией) Алсу Курмашеву к 6,5 года колонии по делу о фейках. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель суда Наталья Лосева.

Приговор журналистке вынесли в пятницу, 19 июля. Ее признали виновной по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации») УК РФ. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, подробности не сообщаются.

О задержании Курмашевой стало известно 19 октября. По версии следствия, в сентябре 2022 года журналистка вела сбор сведений о военной деятельности России для передачи иностранным источникам. Также Курмашева подозревалась в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.