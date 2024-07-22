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16:41, 22 июля 2024Силовые структуры

Журналистку Курмашеву приговорили к 6,5 года колонии за фейки о Российской армии

В Татарстане суд дал 6,5 года колонии журналистке Курмашевой по делу о фейках

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Верховный суд Татарстана приговорил редактора татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией) Алсу Курмашеву к 6,5 года колонии по делу о фейках. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель суда Наталья Лосева.

Приговор журналистке вынесли в пятницу, 19 июля. Ее признали виновной по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации») УК РФ. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, подробности не сообщаются.

О задержании Курмашевой стало известно 19 октября. По версии следствия, в сентябре 2022 года журналистка вела сбор сведений о военной деятельности России для передачи иностранным источникам. Также Курмашева подозревалась в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

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      Илона Палей
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