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17:44, 23 июля 2024Ценности

66-летняя Шэрон Стоун восхитила фанатов внешним видом на фото

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Американская актриса Шэрон Стоун вышла в свет и восхитила фанатов внешним видом. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

66-летняя звезда пришла на гала-вечер организации Knights Of Charity в Каннах. Так, знаменитость предстала перед публикой в длинном голубом платье без бретелей, украшенном необычными декоративными листьями синего цвета.

Помимо этого, артистка надела белые босоножки, крупное жемчужное ожерелье-чокер и солнцезащитные очки. Вдобавок стилисты сделали ей объемную укладку, а визажисты — макияж с графическими стрелками.

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Поклонники оценили образ Стоун в комментариях под материалом. «О, мне нравится это платье, красивое!», «Мне нравится платье Шэрон. Абсолютно великолепное. Она все еще потрясающая», «Шэрон всегда выглядит прекрасно», «Шэрон Стоун — вечная красота», «Как она так хорошо выглядит?», «Невероятная», — написали они.

Ранее в июле Шэрон Стоун вышла в свет в прозрачном платье. 66-летняя знаменитость вышла в свет в наряде, состоящем из прозрачного блестящего платья и комбинации длины мини.

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      Екатерина Ештокина
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