66-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в прозрачном платье

66-летняя актриса Шэрон Стоун посетила кинофестиваль в прозрачном платье

Американская актриса Шэрон Стоун посетила кинофестиваль в Италии в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

66-летняя знаменитость вышла в свет в наряде, состоящем из прозрачного блестящего платья и комбинации длины мини. Помимо этого, артистка надела босоножки на высоком каблуке. Свой образ она дополнила массивными золотыми серьгами необычной формы.

Ранее в июле 52-летняя София Вергара снялась в платье с глубоким декольте. Знаменитость предстала перед камерой в красно-белом платье без бретелей, которое частично демонстрировало ее грудь. Упомянутый наряд имел корсетный верх и юбку А-силуэта с карманами.