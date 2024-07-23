Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:35, 23 июля 2024Ценности

Арестованную суперъяхту российского олигарха продали за 3,5 миллиарда рублей

Арестованную яхту российского олигарха Гурьева продали за 3,5 миллиарда рублей

Фото: TheYachtPhoto / Globallookpress.com

Арестованную суперъяхту Alfa Nero, которая, предположительно, принадлежала российскому олигарху Андрею Гурьеву, продали за 3,5 миллиарда рублей. Соответствующую информацию предоставил Bloomberg посол Антигуа и Барбуды в США Рональд Сандерс.

Посол не раскрыл личность нового владельца, обосновав это соглашением о конфиденциальности. Однако дипломат подчеркнул, что покупатель не включен в санкционный список какой-либо страны или организации.

В то же время представитель покупателя брокер Northrop & Johnson Ричард Хиггинс уточнил, что судно стоит более 40 миллионов долларов (3,5 миллиарда рублей), но правительству карибского государства важно было его продать. При этом он заявил, что новым владельцем стал европеец, который, вероятно, выставит яхту на чартерный рынок.

Известно, что миллиардер Гурьев попал под санкции США в августе 2022 года. Помимо этого, олигарх отрицал, что является владельцем упомянутого судна.

Ранее в июле сообщалось, что дочь миллиардера Гурьева оспорит в суде продажу яхты из-за санкций против отца. Так, Гурьева предъявила свои права на судно. Согласно предоставленным суду документам, она является единственным выгодоприобретателем Tyne Trust и Flagstaff Trust — компаний, во владении которых числятся судно и находящиеся на борту произведения искусства.

Что думаешь? Оцени!
      Карина ЧерныхЕкатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Появилась новая версия гибели блогерши МотоТани. Аварию мог спровоцировать турецкий байкер

      Девушка услышала странный звук за окном и сделала ужасающее открытие

      Осужденного за расправу над пенсионеркой экс-депутата на СВО наградили за спасение жизни

      Певица Кеша в прозрачном топе пошла на ужин с бизнесменом

      Политолог призвал не ждать от Трампа перехода на сторону России

      Водонаева раскрыла свой заработок на «Доме-2»

      В США назвали причину рекордного дефицита бюджета

      Назван повод срочно обратиться к врачу после укуса насекомого

      Захарова предостерегла Запад от передачи Украине доходов от активов России

      Выступавшая за Россию теннисистка пожаловалась на условия проживания на Олимпиаде-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше