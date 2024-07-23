Арестованную суперъяхту российского олигарха продали за 3,5 миллиарда рублей

Арестованную яхту российского олигарха Гурьева продали за 3,5 миллиарда рублей

Арестованную суперъяхту Alfa Nero, которая, предположительно, принадлежала российскому олигарху Андрею Гурьеву, продали за 3,5 миллиарда рублей. Соответствующую информацию предоставил Bloomberg посол Антигуа и Барбуды в США Рональд Сандерс.

Посол не раскрыл личность нового владельца, обосновав это соглашением о конфиденциальности. Однако дипломат подчеркнул, что покупатель не включен в санкционный список какой-либо страны или организации.

В то же время представитель покупателя брокер Northrop & Johnson Ричард Хиггинс уточнил, что судно стоит более 40 миллионов долларов (3,5 миллиарда рублей), но правительству карибского государства важно было его продать. При этом он заявил, что новым владельцем стал европеец, который, вероятно, выставит яхту на чартерный рынок.

Известно, что миллиардер Гурьев попал под санкции США в августе 2022 года. Помимо этого, олигарх отрицал, что является владельцем упомянутого судна.

Ранее в июле сообщалось, что дочь миллиардера Гурьева оспорит в суде продажу яхты из-за санкций против отца. Так, Гурьева предъявила свои права на судно. Согласно предоставленным суду документам, она является единственным выгодоприобретателем Tyne Trust и Flagstaff Trust — компаний, во владении которых числятся судно и находящиеся на борту произведения искусства.