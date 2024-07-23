Белоруссия и Казахстан обсудили подготовку мероприятий на высшем уровне

Белоруссия и Казахстан обсудили экономические и политические отношения

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук обсудил с послом Казахстана в Минске Тимуром Жаксылыковым подготовку запланированных мероприятий на высоком и высшем уровнях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в стране очень ждут президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, его приезд может состояться в октябре-ноябре 2024 года.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Казахстан за успешное председательство в Шанхайской организации сотрудничества.