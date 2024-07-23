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18:16, 23 июля 2024Бывший СССР

Белоруссия и Казахстан обсудили подготовку мероприятий на высшем уровне

Белоруссия и Казахстан обсудили экономические и политические отношения

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук обсудил с послом Казахстана в Минске Тимуром Жаксылыковым подготовку запланированных мероприятий на высоком и высшем уровнях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в стране очень ждут президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, его приезд может состояться в октябре-ноябре 2024 года.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Казахстан за успешное председательство в Шанхайской организации сотрудничества.

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      Илья Таксюр
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