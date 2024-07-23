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18:49, 23 июля 2024Ценности

Беременная жена Джастина Бибера снялась в откровенных образах для журнала

Фото: David Sims / W

Дочь актера Стивена Болдуина американская модель Хейли Бибер снялась в откровенных образа[ для журнала W.

27-летняя жена канадского певца Джастина Бибера надела черный бюстгальтер, трусы и прозрачные колготки французского бренда Saint Laurent. Так, на полученном кадре манекенщица сидела в кресле среди травы с поднятыми руками. В то же время она позировала у телефонной будки в ковбойской шляпе и облегающем мини-платье с декоративными дырами, которые обнажали часть ее груди без бюстгальтера.

Кроме того, знаменитость предстала перед камерой в трусах и распахнутой розовой шубе Alaia на голое тело. Также она примерила прозрачное мини-платье Isabel Marant свободного кроя, через которое просвечивал ее бюст.

Ранее в июле французская топ-модель Синди Бруна снялась топлес для журнала Elle.

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      Карина Черных
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