Беременная жена Джастина Бибера снялась в откровенных образах для журнала

Дочь актера Стивена Болдуина американская модель Хейли Бибер снялась в откровенных образа[ для журнала W.

27-летняя жена канадского певца Джастина Бибера надела черный бюстгальтер, трусы и прозрачные колготки французского бренда Saint Laurent. Так, на полученном кадре манекенщица сидела в кресле среди травы с поднятыми руками. В то же время она позировала у телефонной будки в ковбойской шляпе и облегающем мини-платье с декоративными дырами, которые обнажали часть ее груди без бюстгальтера.

Кроме того, знаменитость предстала перед камерой в трусах и распахнутой розовой шубе Alaia на голое тело. Также она примерила прозрачное мини-платье Isabel Marant свободного кроя, через которое просвечивал ее бюст.

Ранее в июле французская топ-модель Синди Бруна снялась топлес для журнала Elle.