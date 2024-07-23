Донор спермы с тысячей детей убедил женщину забеременеть от него с помощью секса

«Сперминатор» убедил женщину забеременеть от него с помощью секса

Донор спермы Джонатан Мейер, прозванный «сперминатором», убедил женщину-реципиента забеременеть от него «естественным путем» — с помощью секса. Об этом пишет Daily Mail.

Ванесса из Нидерландов рассказала в документальном фильме Netflix «Мужчина с тысячей детей», что решила найти донора спермы сама, чтобы общаться с ним напрямую. Тогда ее выбор пал на Мейера. Они договорились, что мужчина придет к ней домой и оставит нужный биоматериал в специальном стакане. Однако по приезде Мейер стал убеждать женщину, что самый эффективный способ зачать ребенка — заняться сексом. Ванесса поверила ему и согласилась.

Через девять месяцев у женщины родилась дочь. Ванесса была так счастлива, что решила забеременеть от Мейера второй раз. Пытаясь связаться с ним, женщина узнала, что у Мейера насчитывается до тысячи биологических детей. После этого она решила, что стала одной из его жертв.

Ранее сообщалось, что Мейер, который зачал сотни детей с разными женщинами, объявил себя жертвой. Он отверг обвинения в том, что не называл количество семей, которым помог. В 2017 году мужчина зачал уже сотню детей, поэтому его включили в черный список Голландской ассоциации акушерства и гинекологии. Однако это не остановило активного донора: он начал отправлять сперму за границу.

