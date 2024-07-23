Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:16, 23 июля 2024Бывший СССР

Готовящиеся провокации ВСУ на морском участке Крыма изобличили

Подполье «Дозор»: спецслужбы Украины готовят провокации на морском участке Крыма

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также спецслужбы республики занимаются подготовкой провокаций на морском участке Крыма. Их в беседе с ТАСС изобличили представители подполья «Дозор».

«Указанные операции проводятся под руководством западных инструкторов. Некоторую информацию мы получаем от сторонников сопротивления. С уверенностью можем сказать, что работа противником ведется даже на морском участке Крымского полуострова», — заявил один из собеседников агентства.

До этого в подполье сообщили о планах ВСУ на случай сдачи Одессы ВС России. По словам участников «Дозора», на такой случай украинские военнослужащие начали минировать отдельные мосты и дамбы, подрыв которых рискует привести к массовым жертвам среди мирных жителей.

Ранее ФСБ РФ раскрыла личность куратора подготовки теракта в Крыму в 2023 году. Его должны были совершить при помощи отправленных из Европы взрывчатых веществ, оказалось, что операцией руководил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Обращение Шварценеггера признали дискредитацией Вооруженных сил РФ. Актер включен в список артистов-патриотов Украины

      Биолог предупредила россиян о воздействующей на ДНК пищевой добавке «мясной клей»

      Женщина вспомнила об отношениях с профессором старше ее на 14 лет

      Девушка назвала плюсы отношений с мужчинами заметно старше и моложе

      Готовящиеся провокации ВСУ на морском участке Крыма изобличили

      На Украине заявили о «потерянной победе»

      В Киеве заявили о «черном лебеде» для Украины

      Путин назначил нового главу комиссии Госсовета по энергетике

      Планы ВСУ на случай сдачи Одессы раскрыли

      Путин изменил состав Госсовета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше