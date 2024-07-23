Подполье «Дозор»: спецслужбы Украины готовят провокации на морском участке Крыма

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также спецслужбы республики занимаются подготовкой провокаций на морском участке Крыма. Их в беседе с ТАСС изобличили представители подполья «Дозор».

«Указанные операции проводятся под руководством западных инструкторов. Некоторую информацию мы получаем от сторонников сопротивления. С уверенностью можем сказать, что работа противником ведется даже на морском участке Крымского полуострова», — заявил один из собеседников агентства.

До этого в подполье сообщили о планах ВСУ на случай сдачи Одессы ВС России. По словам участников «Дозора», на такой случай украинские военнослужащие начали минировать отдельные мосты и дамбы, подрыв которых рискует привести к массовым жертвам среди мирных жителей.

Ранее ФСБ РФ раскрыла личность куратора подготовки теракта в Крыму в 2023 году. Его должны были совершить при помощи отправленных из Европы взрывчатых веществ, оказалось, что операцией руководил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.

