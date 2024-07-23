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17:33, 23 июля 2024Мир

Китай решил защитить свои тайны

SCMP: Китай ввел новые строгие меры для защиты государственных тайн

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай ввел новый свод строгих правил и проверок для госслужащих, которые имеют доступ к государственным тайнам. Об этом решении сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

«Новые правила предназначены в качестве руководства для чиновников, работающих в обширном государственном секторе Китая. Они призваны лучше защитить государственные тайны, а также включают в себя более строгую проверку служащих, работающих с ними (...) 74 статьи отражают более десятка новых положений пересмотренного закона о гостайне», — передает газета.

Авторы материала отмечают, что введение более строгих требований происходит на фоне того, что Пекин хочет обезопасить себя от иностранных конкурентов, которые могут получить различные данные о Китае — от политической и экономической статистики до экологической информации.

19 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон может в ближайшие недели ввести санкции против Пекина за торговлю с Москвой.

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      Дарья Устьянцева
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