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14:54, 24 июля 2024Наука и техника

Обнаружено новое препятствие для полета человека на Марс

npj Microgravity: просроченные лекарства являются проблемой для полета на Марс

Фото: Nicolas Lobos / Unsplash

Ученые Медицинского центра Университета Дьюка обнаружили новое препятствие для пилотируемого полета на Марс. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале npj Microgravity, у лекарств, используемых астронавтами, истечет срок годности к моменту возвращения на Землю.

Срок годности основных лекарств, таких как обезболивающие, антибиотики, антигистаминные препараты и снотворные, хранящихся в космосе, истечет в течение трех лет, до возвращения астронавтов на Землю. Это может привести к тому, что астронавты будут вынуждены использовать неэффективные или даже вредные препараты, что является серьезной проблемой для долгосрочных космических миссий.

Исследователи проанализировали информацию о списке фармацевтических препаратов на МКС. Оказалось, что 54 из 91 препарата имеют срок годности 36 месяцев или меньше.

При оптимистичном сценарии около 60 процентов этих лекарств окажутся просроченными до завершения миссии на Марс, а при консервативном предположении эта цифра достигает 98 процентов. При этом в исследовании не учитывалась ускоренная деградация, и специалисты сосредоточились на невозможности пополнения запасов новыми лекарствами во время миссии.

Исследователи отмечают, что увеличение количества лекарств на борту может помочь компенсировать снижение эффективности просроченных препаратов. Однако космическим агентствам необходимо найти способы продления срока годности лекарств или выбора препаратов с более длительным сроком хранения.

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      Александр Еникеев
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