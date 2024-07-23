Мигрант избил россиянина до сотрясения мозга на эскалаторе в ТЦ

78.ru: мигрант избил петербуржца до сотрясения мозга на эскалаторе в ТЦ

Мигрант избил 38-летнего жителя Санкт-Петербурга до сотрясения мозга на эскалаторе в торговом центре (ТЦ) «Ока». Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, все произошло в Колпино. Посетители сначала пытались выяснить отношения словесно. Однако затем иностранец набросился на россиянина с кулаками.

Пострадавшего горожанина госпитализировали. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. В удовлетворительном состоянии его отпустили домой. Мужчина обратился в полицию.

По подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего гражданина Узбекистана, не зарегистрированного в Петербурге и Ленобласти. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Мигранта поместили в изолятор.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге на пляже подростки избили пристававших к девочкам мигрантов.