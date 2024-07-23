Министры ЕС отказались собираться в Венгрии из-за Орбана

Боррель: неформальная встреча глав МИД ЕС пройдет не в Будапеште, а в Брюсселе

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель объявил по итогам совещания глав МИД ЕС, что неформальная встреча министров, запланированная на август, пройдет не в Будапеште, а в Брюсселе. Таким стал ответ союза на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины, передает ВВС.

«Нам нужно послать сигнал, пусть даже символический, что если ты выступаешь против базовой политики Евросоюза и отвергаешь политику ЕС, называя его участником войны, то у этого должны быть некоторые последствия», — пояснил Боррель.

Он подчеркнул, что последствия есть, пусть они имеют формальный или символический характер (принимающей страной во время неформальных встреч традиционно является та, которая председательствует в союзе), это все равно важно продемонстрировать.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтоне выступила за оценку роли Венгрии в ЕС. Она призвала задуматься, стоит ли государству оставаться в списке членов Евросоюза, если его идеи слишком сильно отличаются от ценностей объединения.

