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03:09, 23 июля 2024Мир

Министры ЕС отказались собираться в Венгрии из-за Орбана

Боррель: неформальная встреча глав МИД ЕС пройдет не в Будапеште, а в Брюсселе
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Hollie Adams / Reuters

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель объявил по итогам совещания глав МИД ЕС, что неформальная встреча министров, запланированная на август, пройдет не в Будапеште, а в Брюсселе. Таким стал ответ союза на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины, передает ВВС.

«Нам нужно послать сигнал, пусть даже символический, что если ты выступаешь против базовой политики Евросоюза и отвергаешь политику ЕС, называя его участником войны, то у этого должны быть некоторые последствия», — пояснил Боррель.

Он подчеркнул, что последствия есть, пусть они имеют формальный или символический характер (принимающей страной во время неформальных встреч традиционно является та, которая председательствует в союзе), это все равно важно продемонстрировать.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтоне выступила за оценку роли Венгрии в ЕС. Она призвала задуматься, стоит ли государству оставаться в списке членов Евросоюза, если его идеи слишком сильно отличаются от ценностей объединения.

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      Александра Синицына
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