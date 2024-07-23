На Украине заявили о «потерянной победе»

Экономист Кущ: Украина потеряла окно возможностей для списания долга

Украина потеряла историческое окно возможностей для снятия долговой удавки. Об этом заявил киевский экономист Алексей Кущ в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), сравнив проведенную реструктуризацию долга с «потерянной победой».

«Реструктуризация долга Украины. Потерянная победа. Итак, чистое списание долга для Украины составит 37 процентов», — написал Кущ, отметив, что даже в этом случае кредиторам обеспечена «очень неплохая» доходность для кредиторов.

При этом сроки погашения — максимум 2036 год, что является очень сжатым графиком с учетом продолжающегося конфликта, указал он.

Кроме того, если номинальный ВВП Украины в 2028 году будет соответствовать прогнозу МВФ или превышать его, то в 2029 году Украина предложит кредиторам дополнительные евробонды на сумму до 12 процентов от текущей стоимости долга. В результате объем долга Украины будет зависеть от прогноза МВФ по уровню ее ВВП, что Кущ назвал «чем-то уникальным». В этом случае уровень списания долга для Киева составит не 37 процентов, а 25 процентов, что выглядит «уже довольно жалко», полагает он.