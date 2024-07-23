На улице в Петербурге нашли годовалую девочку со множеством синяков

В Санкт-Петербурге на улице нашли годовалую девочку со множеством синяков

В Санкт-Петербурге на улице на 13-й линии Васильевского острова нашли годовалую девочку со множеством синяков. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

По информации издания, позже обнаружили девятилетнюю сестру и 11-летнего брата малышки. По словам детей, пока матери не было, они гуляли возле дома, а попасть в квартиру не могли из-за отсутствия сестры. В какой-то момент старшие мальчик и девочка потеряли младенца. В результате всех несовершеннолетних доставили в больницу, где у них обнаружили вшей.

Матерью детей оказалась 36-летняя местная жительница, которая заявила, что воспитывает сына и дочерей в одиночку и вынуждена работать допоздна, а помогать в воспитании ей некому. Однако женщину задержали и составили протокол за употребление наркотиков. Помимо этого, в отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Также стало известно, что до этого она привлекалась к ответственности за проституцию.

Ранее в Петербурге у станции метро «Международная» нашли пятилетнего мальчика с синяками и ссадинами. Ребенок пытался самостоятельной пройти по метро, но на него обратили внимание сотрудники подземки, которые направили дошкольника в больницу. В разговоре с врачами пострадавший рассказал, что травмы ему якобы нанесла мать.