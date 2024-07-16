В Петербурге у метро нашли пятилетнего мальчика с синяками и ссадинами

В Петербурге пятилетнего мальчика с синяками нашли у метро «Международная»

В Санкт-Петербурге пятилетнего мальчика с синяками и ссадинами нашли у станции метро «Международная». Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, ребенок пытался самостоятельно пройти в подземку. Но на его истерзанный вид обратили внимание сотрудники метро и направили его в детскую городскую больницу.

Врачи обнаружили у мальчика множественные травмы. Ребенок в разговоре с врачами заявил, что его якобы истязала мать.

Правоохранителям удалось выяснить, что мальчик проживает в городе Сланцы Ленобласти, но на днях он вместе с родительницей приехал в район «Международной» к родственникам — в городе у него живет дядя и двоюродная тетя. Вместе с матерью ребенок гулял на детской площадке, а затем они направились в магазин, где, как утверждает женщина, при оплате покупок мальчик от нее сбежал. Некоторое время она одна безуспешно искала сына, но затем сдалась и обратилась в полицию.

Следы ушибов на теле сына мать объяснила его гиперактивностью. Женщина заверила, что не пьет спиртного и не применяет к ребенку физической силы.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках пьяная мать бросила ребенка на скамейке и ушла домой.