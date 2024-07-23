Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:49, 23 июля 2024Наука и техника

Названа возможная дата возобновления полетов Falcon 9

ArsTechnica: полеты ракеты Falcon 9 могут возобновиться вечером 23 июля

Фото: Joe Skipper / Reuters

Полеты ракеты Falcon 9, прерванные ранее после инцидента со второй ступенью носителя, могут возобновиться вечером 23 июля (по североамериканскому восточному времени). Соответствующую дату называет ArsTechnica.

Хотя в отчете компании SpaceX не указаны конкретные причины аномалии, произошедшей с двигателем Merlin второй ступени, источники издания сообщают, что силовой агрегат уже получил необходимое исправление, которое оказалось достаточно простым.

В настоящее время SpaceX ожидает разрешения от Федерального управления гражданской авиации США на возобновление пусков.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Ранее глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института заявил, что пуски ракеты Falcon 9 компании SpaceX скоро возобновятся.

В июле во время пуска Falcon 9 с космическими аппаратами Starlink в качестве полезной нагрузки произошло преждевременное отключение двигателей второй ступени ракеты, что привело к приостановке полетов носителя.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны опубликовало кадры уничтожения десятков западных инструкторов под Харьковом

      В России начнут выращивать виноград на севере

      В России отменили арест «дочки» польского производителя алюминиевых банок

      Идея американских миллиардеров построить город-сад провалилась

      Неверова освободили от должности вице-спикера палаты

      Захарова назвала цену спасения Зеленского

      Глава Подмосковья рассказал об инвестиционных проектах Китая в Московской области

      Украинского боевика нацбата осудили в России на 3,5 года колонии

      В Госдуме отреагировали на призыв Польши разрешить Украине бить западным оружием по России

      Харрис собрала 100 миллионов долларов за два дня предвыборной кампании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше